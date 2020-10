EU baut in Italien einen der schnellsten Supercomputer der Welt

Um die KI-Forschung in Europa voranzutreiben, soll in Italien mit Hilfe von EU-Geldern einer der schnellsten Supercomputer der Welt entstehen. Den Zuschlag für das Leonardo genannte Projekt mit einem Budget von 120 Mio Euro habe die französische Firma Atos erhalten, teilte die EU-Kommission am Montag nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mit.