Russisches Flugabwehrsystem kann Hyperschallraketen abschießen – Zeitung

Das russische Flugabwehrsystem ist nun in der Lage, Hyperschallraketen abzuschießen. Dies berichtet die Zeitung „Iswestija“ unter Berufung auf Quellen.

Die in mehreren Etappen durchgeführten Tests des Flar-Raketen-Systems S-300W4 haben laut dem Blatt bestätigt, dass es dazu in der Lage ist, nicht nur moderne, sondern auch Ziele abzuschießen, die im Ausland noch im Entwicklungsstadium seien - also operativ-taktische und Hyperschallwaffen.

Die Zeitung berichtet , dass das Flugabwehrsystem diese Fähigkeit einer neuen speziell dafür hergestellten Munitionseinheit mit einer Treffweite von bis 400 Kilometern zu verdanken habe.

Der ehemalige Vizeoberbefehlshaber für das vereinte GUS-Luftabwehrsystem der Luftstreitkräfte, Generalleutnant Ajtetsch Bischew, teilte gegenüber der Zeitung mit, dass die auf dem Prüfstand stehende Rakete neuer Generation für lange Zeit eine sicheren Schutz vor modernen und fortschrittlichen Waffen gewährleisten können. Er betonte, dass „ein möglicher Gegner keine Chancen“ haben werde.

S-300W4

Das russische S-300W4-Luftabwehrsystem ist die neueste und zugleich stärkste Modifikation des Mittelstrecken-Raketenkomplexes S-300W und S-300WM. Das Leistungsvermögen der Waffe wurde dank neuem Zubehör verbessert, darunter auch neue Raketen, eine moderne Basis von Bauelementen sowie moderne Berechnungsmittel.

Eine S-300W4-Rakete kann eine Geschwindigkeit von 7,5 Mach erreichen und alle möglichen Luftziele in einem Radius von bis zu 400 Kilometern vernichten.

ak/sna/ae