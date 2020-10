iPhone 12: Erste Käufer beschweren sich über unerwartetes Problem

Menschen, die die Neuheit von Apple erhalten haben, seien mit der Tatsache unzufrieden, dass das Smartphone mit scharfen Kanten buchstäblich in die Hand beiße. Einige Benutzer sollen über Abdrücke an ihren Händen und sogar Schnitte geklagt haben. Andere Smartphone-Besitzer aus Cupertino behaupten jedoch, das Problem sei weit hergeholt und absichtlich aufgeblasen.

© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc. Neues iPhone 12 präsentiert 8

Neues iPhone 12

Das neue iPhone 12 wurde im Oktober 2020 präsentiert und brachte die scharfen Kanten seines Metallgehäuses zurück. Smartphones werden in dem Stil hergestellt, der die 4. und 5. Generation von „Apple“ auszeichnet.

Das iPhone 12 und das 12 Pro sind vom 23. Oktober an erhältlich, die beiden anderen erst im November. Die neuen Modelle iPhone 12 und iPhone 12 mini sind in fünf Farben erhältlich – Schwarz, Weiß, Rot, Grün und Blau. Die Gadgets der „Top“ Modelle – 12 Max Pro-Linie – sind in vier Farben erhältlich: Silber, Schwarz, Gold und Blau.

aa/sna/mt