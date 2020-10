„Russen haben vierzig, wir haben nicht mal vier“ – Navy erkennt ein Problem

Die Vereinigten Staaten fallen bei der Erschließung der Arktis immer weiter zurück. Dies ist das Ergebnis eines Berichts zweier Abgeordneter vom Rüstungsausschuss des US-Senats. Eisbrecher sind nach ihrer Ansicht das, was den USA vor allem fehlt. Russland sei deutlich besser aufgestellt in der Nordpolarregion.

Es ist eine ganz simple Feststellung, welche die US-Senatoren Roger Wicker und Dan Sullivan in ihrem Bericht treffen: Russland verfügt mit 40 Schiffen über die größte Eisbrecher-Flotte der Welt, während die Küstenwache der USA nur zwei solcher Schiffe hat. Das sind die Eisbrecher „PolarStar“ und „Healy“ – der zweite befindet sich nach einem Brand in Reparatur.

Für eine wirtschaftliche und militärische Supermacht ist ein einziger einsatzfähiger Eisbrecher definitiv zu wenig, erst recht für eine Dauerpräsenz in der rohstoffreichen und strategisch bedeutenden Arktis. Währenddessen hat Russland, darauf verweisen die beiden Senatoren in ihrem Bericht, im letzten Sommer vor der Küste Alaskas das größte arktische Militärmanöver seit dem Kalten Krieg abgehalten. Ohnedies hat Moskau in den vergangenen Jahren in der Nordpolarregion circa 50 Militärobjekte reaktiviert, die nach dem Kalten Krieg stillgelegt oder schlichtweg verlassen wurden. Nun sind auf diesen Stützpunkten wieder Waffensysteme und Militärs stationiert.

Präsident Trump erklärte im vergangenen Juni, in den USA müsse eine zahlenmäßig starke Eisbrecher-Flotte gebaut werden. Dies sei notwendig. Die Regierung hat ein Programm für den Bau von sechs neuen Schiffen aufgelegt – darunter auch von Eisbrechern der schweren Klasse, die in den USA seit 40 Jahren nicht mehr gebaut wurden. Das Flaggschiff der Baureihe soll 2024 in den Erprobungsdienst starten, das Geld für den Bau hat der Senat bereits bewilligt. Die amerikanische Küstenwache hat aber auch schon Mittel für den Bau eines zweiten solchen Schiffes beantragt.

Bis die neuen Schiffe fertig sind, müsse die Dienstzeit der „Polar Star“ verlängert werden, bedauern die Senatoren Wicker und Sullivan. Also mindestens bis 2023 – obwohl das Schiff das Ende seiner Lebensdauer eigentlich schon am Anfang des Jahrhunderts erreicht hatte. Eine Dauerpräsenz, geschweige denn die Dominanz der USA in der Arktis sicherzustellen, ist jenseits der Möglichkeiten des amerikanischen Eisbrechers.

Armada im Packeis

Russland stellte den Bau von Eisbrechern niemals ein. Das jüngste Schiff ist die „Arktika“, das Flaggschiff der Klasse 22220. Vor gerade Mal einer Woche, am 21. Oktober 2020, ist der Atomeisbrecher in Dienst gestellt worden. Anlässlich der Indienststellung sagte der Militär- und Technikexperte Alexej Podbereskin von der Hochschule MGIMO: „Das Schiff ist eine Klasse für sich. In Russland gebaut, ausschließlich mit russischer Technologie, es ist original russisch.“

Die beiden Wärmereaktoren der „Arktika“ erzeugen eine Leistung von jeweils 175 Megawatt. Das Schiff bewältigt Packeis von bis zu 2,8 Metern Dicke mit einer Geschwindigkeit von anderthalb bis zwei Knoten – einsetzbar im Ozean wie in Flussmündungen. In den kommenden Jahren soll in Russland eine ganze Serie neuer Eisbrecher dieser Klasse entstehen. Die nächsten zwei Schiffe sollen 2021 und 2022 zur Nutzung übergeben werden.

„Damit wird Russland die Nordostpassage wie in den Tiefwasser- so auch in den Flachwasserabschnitten beherrschen können, wo für die Schifffahrt besondere Umsicht geboten ist. Dadurch eröffnet Russland den Handelsschiffern einen neuen Seeweg aus dem Asiatisch-Pazifischen Raum nach Europa, halb so lang wie der derzeitige und ganzjährig befahrbar“, erklärt Militärexperte Podbereskin.

Ob die Arktis militärisch oder zivil erschlossen werden soll – Eisbrecher sind dabei das A und O. Neben der „Arktika“ betreibt Russland zwei Schiffe mit einem 75.000 PS starken Doppelreaktor, zwei Schiffe mit einem einfachen Reaktor und jeweils 50.000 PS, einen atomaren eissicheren Lastkahn mit 40.000 PS und fünf technische Versorgungsschiffe für den Einsatz im Polareis; ein Atom-Eisbrecher aus Sowjetzeiten befindet sich in Reserve.

Alles in allem eine beachtliche Arktis-Flottille, die dieselelektrischen Schiffe Russlands nicht mitgezählt. Dazu gehört beispielsweise seit 2017 die „Ilia Muromez“: ein Eisbrecher für Eisstärken von bis zu einem Meter. Neben seinem Hauptjob: Handelsschiffe durch die arktischen Gewässer zu geleiten, versorgt der dieselelektrische Eisbrecher die russischen Truppen hinter dem Polarkreis. Ausgelegt ist das Schiff so, dass Zusatzausrüstung ohne Aufwand an Bord montiert werden kann. Werden Maschinenkanonen oder Schiffsabwehrraketen installiert, verwandelt sich die „Ilia Muromez“ in ein eisfestes Kampfschiff.

Führung hat Tradition

Im Bau von Eisbrechern ist Russland seit über einem Jahrhundert führend. Das erste Schiff jener Bauart, wie sie bei Eisbrechern heute üblich ist, war der Rettungsschlepper „Pailot“ von 1864. Der verstärkte Bug ermöglichte es dem Schlepper auf das Eis aufzufahren und es durch sein Eigengewicht zu zerbrechen. Die Konstruktion fand weltweit Anerkennung. Im Winter 1871 kaufte Deutschland die Konstruktionspläne des Eisbrechers, um die Elbemündung und den Hamburger Hafen eisfrei zu halten. Unternehmer aus Dänemark, Schweden und den USA folgten dem Vorbild.

Auch der erste Atom-Eisbrecher der Welt stammt aus Russland: 1959 wurde die „Lenin“ an das sowjetische Flottenministerium übergeben. Das riesige Schiff verlängerte die Fahrsaison in den arktischen Gewässern erheblich. In den ersten sechs Jahren legte die „Lenin“ 82.000 Seemeilen zurück und begleitete circa 400 Schiffe durch das Polareis. Seit 1989 ruht der legendäre Eisbrecher im Hafen von Murmansk als Denkmal des russischen Kulturerbes.