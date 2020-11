Griechenland will USA mehr als ein Dutzend F-35-Kampfjets abkaufen – Medien

Mit Blick auf die Spannungen in der Ägäis will Athen nach Informationen der griechischen Zeitung „Proto Thema“ seine Streitkräfte mit mehreren Tarnkappen-Kampfflugzeugen F-35 verstärken. Es soll sich um 18 bis 24 Kampfjets handeln. Eine entsprechende Anfrage soll bereits in Washington vorliegen.