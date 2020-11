Oh je: Kontrollstelle berichtet über Einsatzfähigkeit der US Air Force

Immerhin, siebzehn Flugzeugmuster – darunter die strategischen Bomber B-52 und B-2 – haben die technischen Anforderungen in den zurückliegenden neun Jahren wenigstens ein Mal erfüllt. Die Kampfjets F-15E – das Rückgrat der amerikanischen Luftwaffe – waren in der Hälfte der Fälle gefechtsbereit.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Rechnungshofs der amerikanischen Regierung (Government Accountability Office – GAO), wie das Portal „The Drive“ berichtet. Dabei hat die Behörde nur die Jahreseinsatzraten überprüft und nicht die kompletten Angaben zur Gefechtsfähigkeit. Nach dieser Prüfmethode gilt eine Maschine als gefechtsfähig, sofern sie mindestens eine der gestellten Anforderungen erfüllt.

Demnach schneiden die Seefernaufklärer EP-3E Aries II der US Navy und die fliegenden Gefechtsleitstände E-6B Mercury am besten ab. Diese Flugzeuge dienen dazu, im Falle eines atomaren Einsatzes die Einsatzbefehle an U-Boote und Raketensilos weiterzuleiten.

Die Kontrollbehörde hat allerdings 24 weitere Flugzeugmuster identifiziert, die die Gefechtsbereitschaft noch nie erreicht haben, schreibt das Portal. Darunter sind die strategischen Bomber B-1B, die Tarnkappenkampfjets F-22 und die bordgestützten Kampfjets F/A-18.

Auffällig sind in dem Bericht die Unterschiede bei den Betriebskosten der amerikanischen Flugzeugtypen. Alle Einsätze aller Transportflugzeuge C-130 im Finanzjahr 2018 kosteten die US Air Force gut 118 Millionen Dollar. Die Nutzung der weitaus kleineren Tankerflotte, bestehend aus vierstrahligen KC-135, kostete hingegen 4,2 Milliarden Dollar.