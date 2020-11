Russische Luftwaffe bekommt 50 Su-35S-Jagdflugzeuge

Zwei der im Werk Komsomolsk am Amur in Ost-Russland gefertigten Maschinen seien dem Flugausbildungszentrum des Verteidigungsministeriums in Lipezk (ca. 350 Kilometer südlich von Moskau) und eine weitere dem 23. Luftwaffenregiment in Komsomolsk am Amur zur Verfügung gestellt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Die Su-35S verfüge über ein „maximales Leistungspotenzial“ für Einsätze gegen Bodenziele und Ziele auf der Wasseroberfläche, so das Verteidigungsministerium weiter.

Die Maschine „zeichnet sich durch hohe Wendigkeit, eine große Auswahl an Waffen und eine intelligente Unterstützung der Besatzung aus“.

Seit 2015 hat die Luftwaffe damit insgesamt 50 neue Su-35S in Dienst gestellt. Noch davor hatte das Verteidigungsministerium 48 Kampfflugzeuge des Typs Su-35 angeschafft.

