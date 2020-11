Flugkörper mit „Abwehrgarantie“ – Wirken die US-Raketen wirklich?

Pazifischer Ozean, nordöstlich der Hawaii-Inseln. Die USS „John Finn“, ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, hat eine Zielattrappe beschossen, die den Gefechtskopf einer ballistischen Interkontinentalrakete imitierte. Die Navy habe erstmals eine ICBM zerstört, erklärte daraufhin die Missile Defense Agency, eine für die Entwicklung von Raketenabwehrsystemen verantwortliche US-Behörde. Als Abfangprojektil nutzte die Navy bei dem Testversuch eine SM-3 Block IIA, seit Mitte der 2010er Jahre im Dienst. Fünf Mal wurde die Rakete bei Schusstests erprobt, teilweise ohne Erfolg. Entwickelt wurde die Standard Missile-3 Block IIA eigentlich zum Schutz vor Mittelstreckenraketen, wird aber nun gegen Interkontinentalraketen gerichtet.

Block IIA ist gegenwärtig die fortschrittlichste Version der SM-3. Sie fliegt weiter, höher und schneller als alle bisherigen Modelle. Das eigentliche Gefechtsprojektil der Rakete enthält keinen Kampfstoff, das Zielobjekt wird allein durch kinetische Einwirkung zerstört: Die Abfangrakete soll den Flugkörper einfach nur rammen. Einsetzbar sind die Raketen von jedem Kampfschiff aus, das mit einem Aegis-System ausgerüstet ist. Oder auch von bodengestützten Raketenabwehranlagen, wie die in Rumänien : Dort hat die US-Armee standardisierte Startcontainer Mk 41 aufgestellt.

Jedenfalls: Der Test im Pazifik sei ein „unglaublicher Erfolg und eine neue Etappe in der Entwicklung des gesamten Aegis-Systems“, sagte Vize-Admiral Jon Hill, Chef der Missile Defense Agency. Dabei betonte er, dass die Schiffe, die mit der SM-3 Block IIA bewaffnet seien, mit den bodengestützten Abwehrsystemen auf Alaska vernetzt operieren könnten.

Schließlich sind die Abfangraketen, wie das Pentagon versichert, gegen ballistische Flugkörper aus Nordkorea bestimmt. Diese seien potenziell fähig, die amerikanische Ostküste zu erreichen. Die Erprobung der SM-3 ist denn auch kurz nach der letzten Demonstration der größten nordkoreanischen Interkontinentalrakete erfolgt.

Die ewige Rivalität

So ganz überzeugend ist der Optimismus, den die amerikanischen Waffentester ausstrahlen, jedoch nicht. „Wir alle wissen noch, wie eine ballistische Rakete aus Nordkorea über Japan hinwegflog und im Pazifik niederging“, erinnert der Militärexperte Alexej Leonkow im Sputnik-Gespräch. „Es ist für die Amerikaner nicht ganz so simpel mit den nordkoreanischen Raketen. Sie können überraschend starten, denn niemand weiß bisher, wo genau die Startanlagen sich befinden. Es besteht also das Risiko, dass die Frühwarnradare einen Raketenstart zwar registrieren, aber die Raketenabwehr nicht rechtzeitig reagiert. Jedenfalls ist dies der Grund dafür, dass Japan auf die Nutzung des Aegis-Systems verzichtet hat. Der amerikanische Schutzschirm hat einfach nicht geschützt.“

Die amerikanische Raketenabwehr ist in den letzten Jahren in die Strategie des globalen Blitzangriffs (Prompt Global Strike) integriert worden. Der Auftrag: silo- und seegestützte sowie mobile ballistische Raketen abfangen, die nach dem ersten Entwaffnungsschlag noch einsatzfähig geblieben sind.

Der entscheidende Punkt jedoch ist, dass diese Systeme – ob Aegis oder THAAD – allein bei rein ballistischen Zielen Wirkung zeigen. Russische Interkontinental- und Hyperschallraketen, die nach 2002 (USA steigen aus dem ABM-Vertrag aus) entwickelt worden sind, funktionieren anders. Sie wirken durch manövrierfähige Gefechtsköpfe, die kaum abzufangen sind, weil dafür deren wechselhafte Flugbahn berechenbar sein müsste.

„Sobald der Gefechtskopf manövriert, wird er für die Abwehr zu einem Ziel höchster Komplexität“, erklärt Militärexperte Leonkow. „Die Raketenabwehr muss den Punkt, an dem das kinetische Abfangprojektil in das Zielobjekt einschlägt, exakt berechnen können. Dies wird zu einer unlösbaren Aufgabe, wenn das Objekt seine Flugbahn dauernd ändert. Mehr Abfangraketen auf ein einziges Zielobjekt anzusetzen, wäre eine Möglichkeit, um dagegenzuhalten. Berechnungen ergeben allerdings, dass für den Abschuss einer russischen Hyperschallrakete an die zwanzig SM-3 benötigt würden.“

Zu bedenken ist jedoch auch, dass die Möglichkeiten der amerikanischen Raketenabwehr weiter zunehmen werden, sagt Generaloberst Viktor Jessin, ehemaliger Chef des Generalstabs Strategische Kräfte: „Küstennah eingesetzte Kampfschiffe verfügen in bestimmtem Maße über Möglichkeiten zum Abfangen von Gefechtsköpfen ballistischer Raketen in der Anflugphase. Aber im mittleren Stadium, in Höhen von 1500 bis 1700 Kilometer, wirkt die SM-3 nicht, sondern nur der sog. Ground Based Interceptor, GBI, stationiert in Alaska und Kalifornien. Von den Startanlagen dieses Typs haben die USA lediglich 44 Stück.“

Den jüngsten Raketentest der US-Navy im Pazifik hält der Experte für aussageschwach. Denn abgefangen wurde kein echter Gefechtskopf, sondern ein primitives Ziel, das kein „Störfeuer“ nutzt. „Alle russischen Interkontinentalraketen verfügen in den Gefechtsköpfen über Fake-Projektile. In diesem Schwarm das echte Zielobjekt auszumachen, ist ausgesprochen schwierig“, erläutert Jessin.

© Sputnik / Evgeni Odinokov Raketenkomplex RS-24 Jars

Dabei hat eine russische Rakete nicht nur einen, sondern mehrere Gefechtsköpfe: Die Jars zum Beispiel – drei bis sechs Stück je 300 Kilotonnen, beschichtet mit radarabsorbierendem Material. Die werden nach Abtrennung von der Rakete nochmal von zahllosen Fake-Projektilen begleitet, als Attrappe für Abfangraketen.

Einem Angriff dieser Art – nur mal hypothetisch gedacht – würde die amerikanische Raketenabwehr mit ihren heutigen Mitteln nicht standhalten können, betont der Experte. Mit dem Ausbau der Möglichkeiten ist bis Ende der 2020er Jahre nicht zu rechnen. Eine echte Verschiebung des strategischen Kräftestands könnten die USA nur erreichen, wenn sie eine Raketenabwehr im Weltraum stationieren: Ein Verband von 1600 bewaffneten Satelliten wäre dafür erforderlich, so Jessin.