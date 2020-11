Weiterer Test der russischen Hyperschallrakete “Zirkon“ durchgeführt

Die russische Hyperschallrakete „Zirkon“ ist in den Gewässern des Nordpolarmeeres getestet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

Die Rakete sei vom Kriegsschiff „Admiral Gorschkow“ im Weißen Meer abgefeuert worden und habe nach 450 Kilometern ein Ziel in der Barentssee getroffen.

„Die Geschwindigkeit der Rakete betrug mehr als acht Mach. Die Schließung des Schussbereichs wurde von den in der Barentssee operierenden Streitkräften der Nordflotte gewährleistet, darunter vom Raketenkreuzer ‚Marschall Ustinov‘ und von der Fregatte ‚Admiral Kassatonow‘“, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums weiter.

Die Zirkon-Rakete soll spätestens 2021 bei der Kriegsmarine in den Dienst genommen werden, so der Plan des Verteidigungsministeriums. In erster Linie sollen damit Atom-U-Boote, Fregatten und der Kreuzer „Admiral Nachimow“ ausgestattet werden. Frühere Tests fanden im Oktober statt. Neben der Marineversion erwähnte Wladimir Putin bereits die Entwicklung der landgestützten Version dieser Rakete.

Es wird angenommen, dass die maximale Geschwindigkeit des Flugkörpers das Neunfache der Schallgeschwindigkeit (Mach 9 entspricht 10.700 Kilometer pro Stunde) und die Flugreichweite über eintausend Kilometer betrage.

