Roskosmos: US-Sanktionen zielen auf russischen Atom-Raumschlepper

Die scheidende US-Administration plant Sanktionen gegen 28 russische High-Tech-Unternehmen. Auf der vorläufigen Liste, die Sputnik vorliegt, stehen unter anderem ein Forschungsinstitut von Roskosmos sowie ein Raketenhersteller.

Die Vereinigten Staaten möchten offenbar das Projekt des Raumschleppers „mit Blick auf die Mond-Erforschung“ zum Scheitern bringen, kommentierte Dubik am Montag in einer Ansprache vor dem Föderationsrat (Oberhaus des russischen Parlaments). Im Rahmen des Projekts unter der Schirmherrschaft von Roskosmos werde mit radioaktiven Quellen gearbeitet.

„Denn nur mit neuen Quellen wäre es möglich, in den fernen Weltraum vorzudringen. So, wie ich das sehe, versuchen sie (die Amerikaner – Anm. d. Red.) auf diese Art und Weise schon jetzt, sich vor der Konkurrenz zu schützen“, sagte Dubik.

In Russland wird seit 2010 an einem Raumschlepper mit Atomantrieb gebaut. Das Modell des Schleppers wurde auf der Waffenschau MAKS 2019 bei Moskau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Januar dieses Jahres kündigte Roskosmos-Manager Juri Urlitschitsch an, dass der atomare Raumschlepper 2030 zu einem Probeflug ins All gebracht werden könnte. Danach könnten die Serienfertigung und der kommerzielle Betrieb anlaufen.

Laut Anatoli Petrukowitsch, Leiter des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften, könnte der Schlepper insbesondere beim Start einer Sonde zu einem Jupitermond zum Einsatz kommen, um dort Bodenproben zu nehmen.

leo/ae