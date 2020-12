Hyperschall: Australien will Kampfjets mit „Game-Changer-Raketen“ ausrüsten

Die australische Air Force will ihre Kampfjets F-18F Super Hornet mit Hyperschallwaffen bestücken. Die Tests laufen bereits in Zusammenarbeit mit US-Rüstungskonzernen. Die Verteidigungsministerin des Landes spricht von Technologien, die das Kräfteverhältnis in der Region schlagartig ändern könnten. Das „Military Watch Magazine“ berichtet.