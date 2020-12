Sieben mögliche Raketen-Pannen verhindert – Roskosmos

Fachleute der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos haben in den Erststufen von sieben Sojus-2-Raketen defekte Ventile entdeckt. Diese hätten zu fürchterlichen Havarien führen können. Dies erfuhr Sputnik von einer Quelle in der Weltraumraketenbranche.

Die Überprüfung wurde beschlossen, nachdem ein defektes Ventil in einer Sojus-ST-Rakete am Weltraumbahnhof Kourou entdeckt wurde. Das minderwertige Ventil wurde am Mittwoch ersetzt und die Trägerrakete konnte erfolgreich einen Satelliten der Vereinigten Arabischen Emirate in den Weltraum bringen.

Parallel dazu wurden auf verschiedenen Weltraumbahnhöfen alle im Stadium der Startvorbereitung befindlichen Sojus-2-Erststufen überprüft, wobei fehlerhafte Bauteile durch neue ersetzt wurden. Ein neues Ventil bekam auch die Sojus-2-Trägerrakete, die am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Plessezk mit drei Gonez-Satelliten abhob.

Laut dem Gesprächspartner der Agentur ermöglichte die Beseitigung des Fehlers die Prävention eventueller Havarien. Wäre es im Flug zu einer Panne gekommen, hätte die Ursache des Ventilversagens kaum noch geklärt werden können, sagte er.

Der Quelle zufolge konnte im Betrieb „ODK-Kusnezow“ in Samara die defekte Produktion sowie der zuständige Meister ermittelt werden, der 2016 den Produktionsfehler übersehen und damit zugelassen hat. Der Betrieb gehört zum Unternehmen "Rostec".

Zuvor hatte eine Quelle in der Weltraumraketenbranche im Gespräch mit Sputnik darüber berichtet, dass bei der Startvorbereitung einer Sojus-ST-Rakete am Raumbahnhof Kourou ein defektes Detail entdeckt worden war. Diese Information wurde vom Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin bestätigt.

ls/tm