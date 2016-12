New Yorker U-Bahn: „Stripper“-Ratte legt geilen Stangentanz hin - VIDEO

Die Szene spielte sich Medien zufolge in den frühen Morgenstunden am 17. Dezember ab. Der „Tanz“ wurde von einem Schauspieler namens Andy Konrad gefilmt. Er habe einen richtigen Schock bekommen und losgeschrien, als er die Ratte sah.

Doch das Tierchen hatte an seiner kleinen Auftrittsnummer offenbar viel Spaß und schien sogar vor der Kamera zu posieren. „Sie verharrte in einer Position und schaute in die Kamera, dann wechselte sie die Stellung und tat wieder das gleiche“, sagt der Augenzeuge.

Manche Internet-Nutzer vermuten, dass das Nagetier einfach nur auf ein bisschen Trinkgeld aus war.