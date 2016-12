In der West-Sibirischen Stadt Neftejugansk hat ein Mann ein Video gedreht, in dem er eine Tasse heißer Tee in die Luft wirft.

Das Getränk gefriert sofort bei den frostigen Temperaturen und weht einfach als weiße Wolke davon. Der Clip wurde angeblich bei —46 Grad gedreht.

Inzwischen wurden in dem russischen Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra neue Temperatur-Rekorde aufgestellt: Die Werte sanken auf —62 Grad ab. Die Extremkälte bleibt in der Region bis Ende dieser Woche vorherrschend. Ab Freitag steigen die Temperaturen auf „wärmende“ —30 Grad.

Folge uns auf Telegram unter „SputnikDeutschland“ und verpasse nie die interessantesten Themen des Tages! Wir sehen uns!