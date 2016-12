Der Mann filmt seinen „Eis-Clip“ übrigens bei —51 Grad.

Phänomenale „Eis-Eier“ aus Sibirien: Westmedien rätseln weiter – VIDEO

In Sibirien wurden inzwischen neue Temperatur-Rekorde aufgestellt: Auf Jamal verursachte die Extremkälte ein Verkehrschaos auf vielen Fernstraßen. Auf einer Autobahn bildete sich ein 50 Kilometer langer Stau. In den Städten Narjan-Mar (Hauptstadt des Autonomen Kreises der Nenzen im Nordwesten Russlands), Workuta (eine Stadt nördlich des Polarkreises im europäischen Teil des Landes) und Uchta (eine Stadt in der Republik Komi im Nordwesten Russlands) sanken die Temperaturen auf bis zu —51 Grad Celsius.