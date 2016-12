Am Mittwochabend crashte ein 40-jähriger Autofahrer aus der Stadt Nabereschnyje Tschelny in der russischen Teilrepublik Tatarstan mit seinem Wagen VaZ-2115 in ein Flughafengebäude des internationalen Airports von Kasan. Das teilte eine Quelle aus der örtlichen Strafbehörde mit.

Ungebremst rast der Fahrer unter Marihuana-Einfluss in das Gebäude, bis er endlich von den Beamten aufgehalten wird.

Nach den Angaben des Verkehrsstaatsanwalts sei der Fahrer unter Drogen-Einfluss gewesen.

„Der Mann bekam 15 Tage Arrest für Aufbewahrung und Transport von Drogen“, hieß es.

In dem Wagen des 40-Jährigen wurden kleine Mengen Marihuana gefunden.