17 Jahre Technik-Kur: Sowjetisches Atom-U-Boot zurück in russischer Flotte - VIDEO

Das U-Boot ist Medienberichten zufolge am Montag offiziell an Russlands Nordflotte in Sewerodwinsk übergeben worden. Im Laufe zweimonatiger Tests im Weißen Meer hat es allen notwendigen technischen Anforderungen entsprochen.

Die BS-64 ist ein strategisches U-Boot mit ballistischen Raketen. Es wurde am 3. März 1984 auf Kiel gelegt und zwei Jahre später in Dienst gestellt.

1999 wurde die Podmoskowje außer Betrieb genommen und sollte bis zum Jahr 2002 renoviert werden. Die Reparaturarbeiten wurden jedoch wegen mangelnder Finanzierung um 15 Jahre verzögert und erst 2015 wieder aufgenommen. Nun beginnt für das U-Boot ein neues Leben als stolzes Mitglied der russischen Nordflotte.