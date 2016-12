Von Kurden abgeschossen: IS-Drohne taumelt haltlos zu Boden - VIDEO

Die Szene soll sich Ende Oktober abgespielt haben.

Es wird schon einige Zeit darüber berichtet, dass der IS über hochentwickelte Waffen verfügt. So setzten die Terroristen Drohnen zur Irreführung feindlicher Kampfflugzeuge ein. Diese sollen in der Lage sein, große Mengen von Propan auszustoßen und so das Mündungsfeuer schwerer Waffen zu simulieren, um damit feindliche Jets auf falsche Objekte zu leiten.

Der IS tüftelt Medienberichten zufolge seit 2015 an eigenen Drohnen, die dafür gedacht seien, Sprengsätze zu tragen. Es seien mittlerweile mehrere Fälle bekannt, in denen der IS mit Sprengstoff beladene Drohnen an der Front bei Mossul eingesetzt habe.