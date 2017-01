An der Spaßaktion zum alljährlichen „No Pants Subway Ride“ (dt. „Ohne-Hose-U-Bahn-fahr-Tag“) in der deutschen Hauptstadt nahmen laut unterschiedlichen Medienberichten rund 200 Leute teil.

Treffpunkt war am Sonntag am U-Bahnhof Frankfurter Allee, von da aus fuhren die Teilnehmer, in mehrere Gruppen aufgeteilt, über verschiedene Strecken Berlins.

Gleichzeitig ließen Spaßvögel weltweit an diesem Tag die Hosen herunter. Laut den Organisatoren schlossen sich diesem Hype mehr als 60 Metropolen an.

Ursprünglich stammt die Aktion aus New York: 2002 fand da der erste Flashmob des Ohne-Hose-Fahrens in der U-Bahn statt. Der Hauptgedanke der Aktion ist es, die Menschen aus ihrem Alltag rauszuholen und sie dabei zu unterhalten.

