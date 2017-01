In dem Video ist zu sehen, wie die junge Frau plötzlich einen vor ihr in einer Schlange stehenden Mann mit voller Wucht auf den Kopf schlägt. Gleich danach greift sie eine Frau an. Der 32-jährige Mann befindet sich derzeit mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die 43-jährige Frau erlitt dank ihres Dreadlocks keine schweren Verletzungen.

Der Grund des Angriffs ist noch unklar. Die Täterin wurde bereits festgenommen. Es ist bekannt, dass sie vor kurzem einen Arzt aufsuchte, um Medikamente gegen Depressionen und für eine Transgender-Therapie (erster Schritt beim physischen Veränderungsprozess von transsexuellen Menschen) zu bekommen.