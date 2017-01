Der Clip zeigt einen Busfahrer, der beim Fahren in sein Handy starrt und das Fahrzeug allein mit seinem linken Fuß lenkt.

Der Fahrgast ahnte beim Einsteigen in den Bus nichts Böses. Doch dann traute er seinen Augen nicht: Der Busfahrer, der mit beiden Händen am Steuer auf den Verkehr achten sollte, hat seine Hände dagegen nur am Smartphone. Den vollbesetzten Bus lenkt er mit seinem linken Fuß.

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos wurde der Vorfall der Polizei gemeldet, wie die britische Zeitung „The Mirror“ schreibt. Derzeit beschäftigt sich die zuständige Shantou Jinyuan Bus Transportation Company mit dem Busfahrer, dessen Handlungen als grob fahrlässig eingestuft würden.

