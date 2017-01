Fatales Ende eines Raubüberfalls: Zwei Diebe dringen in einen Waffenladen in Mableton im US-Bundesstaat Georgia ein, doch bevor sie schnallen, was zu tun ist, greift der Inhaber selbst zur Waffe und erledigt einen der Männer. Das Video enthält eine Ermordungsszene und ist mit FSK 18 besiegelt.