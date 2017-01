Kellen Keglor und seine Freunde waren gerade vor der Küste Floridas beim Angeln, als plötzlich ein Makohai auftauchte, ihren Köder schnappte und unter dem Boot verschwand.

Wenige Sekunden später sprang der Hai mehrere Meter hoch aus dem Wasser und überschlug sich in der Luft. Das Ganze sah nach einem echten Siegestanz aus, als ob der Fisch auf diese Art seine Beute feierte.

Mindestens vier Rückwärtssaltos machte der Makohai, bevor er verschwand. Die jungen Männer schrien vor schierer Begeisterung.

„Es war wahrhaft unglaublich, so einen großen Hai so hoch springen zu sehen, deshalb haben wir so geschrien“, sagte einer der jungen Männer, Taylor Danowski gegenüber der Zeitung. „Das das Unglaublichste, was ich je gesehen habe“, so ein weiterer Angler.