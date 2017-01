Dieser 30-Jährige zieht in Pocatello, einer Stadt in dem US-Bundesstaat Idaho, einmal an seiner E-Zigarette, plötzlich explodiert sie. Zu Schaden kommen dabei: sieben Zähne und ein Waschbecken des US-Amerikaners. Außerdem hinterlässt das Gerät Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht des Rauchers.