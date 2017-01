Wieso Saakaschwili Trumps Amtsantritt aus Gebüsch verfolgt? - VIDEO

In der chinesischen Stadt Wuhan hat sich eine enorme Explosionsshow ereignet: In nur zehn Sekunden sind 19 zwölfstöckige Wohngebäude vollständig zerstört worden. Medienberichten zufolge wurden dafür fünf Tonnen Sprengstoff an 120.000 Stellen platziert. Auf dem 150.000 Quadratmeter großen Gelände ist der Bau eines neuen Finanzviertels geplant.