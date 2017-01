Kurz vor dem Kinostart des Horror-Streifens „Rings“ fand in einer Filiale einer großen Elektromarkt-Kette in New York ein böser Streich statt. Die nichts ahnenden Kunden, die sich nach einem neuen TV-Gerät umschauten, mussten an eigener Haut das schwarzhaarige Grusel-Girl erfahren.

Die mit versteckten Kameras gefilmten Szenen wurden später auf dem YouTube-Kanal „BD Horror Trailers and Clips“ veröffentlicht.

In der „The Ring“-Fortsetzung wird laut Medienberichten der grausige Mythos um das berüchtigte Killervideo und den Brunnengeist Samara neu interpretiert.

