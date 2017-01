Alien-Theoretiker behaupten nun, dass sie auf den Satellitenbildern von Google Earth ein außerirdisches Fahrzeug entdeckt haben, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ schreibt. Dieses hätten sie in einer Höhle am Südpol entdeckt. Dabei soll diese Sichtung als „letzter Beweis für geheime Technologie“ in der Antarktis gelten.

Das Beweis-Video dafür veröffentlichten Ufo-Forscher von „SecureTeam 10“ auf YouTube.

„Das ist eine Bomben-Entdeckung und eine der am offensichtlichsten unnatürlichen und abnormalen Strukturen, die wir am Südpol je gefunden haben“, teilte das Secure-Team gegenüber der Zeitung mit.

Video: Eis-Pyramide der Antarktis oder doch versteckte Alien-Base?

Zuvor waren in der Antarktis eine verdächtige dreieckige Struktur, die an die berühmten ägyptischen Pyramiden von Gizeh erinnert, sowie eine seltsame Eis- und Schnee-Konstellation, die entweder ein Überbleibsel einer uralten Zivilisation oder einfach ein ganz gewöhnliches Naturphänomen sein könnte, entdeckt worden.