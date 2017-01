Der Vorfall ereignete sich noch am 14. Dezember am Flughafen Tolmatschowo, als der Airbus A320 nach seinem Flug aus Peking in Nowosibirsk landete, berichtet das Nachrichten-Portal „Sibkrai.ru“.

Die kurz außer Kontrolle der Piloten geratene Maschine kam zum Glück nicht von der Landebahn ab. Die Crew und Passagiere kamen mit einem Schrecken davon, das Flugzeug wurde auch nicht beschädigt, heißt es.