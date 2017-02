Die syrische Armee hat am Montag mit Unterstützung von regierungstreuen Volkmilizen eine Attacke der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) auf den Flughafen von Deir-ez-Zor erfolgreich abgewehrt. Dieses Video zeigt den hitzigen Kampf gegen die Terroristen, die in die Stadt einzudringen und die Feuerpause zu torpedieren versuchen.