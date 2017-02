Ob diese waghalsige Aktion der 21-jährigen Vika Odinzova aus Russland einen Höhenflug und Adrenalin-Kick bescheren wird, ist anzunehmen. Die entstandenen Bilder des schwindelerregenden Shootings lassen sicher niemand gleichgültig.

Zuerst wird gezeigt, wie sich die Brünette von dem rund 300 Meter hohen Cayan Towers in Dubai — nur an der Hand eines Kollegen angehalten – lehnt. Aber nach dieser Aktion folgt eine weitere, die nicht weniger verrückt ist. Dabei hängt sich die Russin mit ihrem Arm an die Außenfassade des Wolkenkratzers.

Hier sehen Sie das vollständige Video zusammen mit den Vorbereitungen auf das Wahnsinn-Shooting: