Wahrscheinlich war die Straße in der Nähe des Fahrzeugs stark vereist. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Fahrer in der Kurve kurz ins Schleudern geraten und mit dem Heck den Honda Civic rammen. In dem Kommentar unter dem Video auf YouTube heißt es, der Besitzer des Autos habe es in der Nacht an einem falschen Ort geparkt. Am Morgen wartete eine böse Überraschung auf ihn.

Manche Nutzer verurteilten die Fahrer, die nach dem Unfall sofort weiterfuhren. Viele Internet-Nutzer waren jedoch der Meinung, dass es sich dabei um eine Falle handelte und dass der Besitzer des Honda ein echter Versicherungsbetrüger sei. Darauf weise der Zustand des Wagens hin – es fehle die vordere und womöglich auch die hintere Stoßstange und es gebe kein Kennzeichen. „Das sieht sehr nach einer Falle aus. Der wird dann später mithilfe der Video-Aufnahmen die Fahrer finden, die ihn gestreift haben, und ihnen Geld abknöpfen“, schrieb einer der Nutzer.