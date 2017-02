Followed by a Pecan Pie...😋 pic.twitter.com/NlSZh5uY29

Der kurze Clip zeigt unterschiedliche Übungen, die der Sportlerin helfen, in Bestform zu bleiben. Doch diese Anstrengungen müssen auch richtig belohnt werden: So versüßt Scharapowa ihren Fitnessalltag mit Pekanusskuchen – und zeigt dies der Welt in ihrem Twitterprofil.

Ob dann noch eine weitere Trainingseinheit folgte, ist jedoch nicht bekannt.

Im April will Scharapowa ihr Comeback feiern: Nach ihrer Dopingsperre bei dem WTA-Turnier kehrt sie in Stuttgart endlich auf den Tennisplatz zurück.