Ein Eisberg in der Größe des New Yorker Stadtteils Manhattan ist von der Antarktis abgebrochen, wie das Online-Portal „Popular Mechanics“ am Sonntag berichtet. Die Bilder vom Nasa-Erdbeobachtungssatelliten Landsat 8 zeigen, wie sich der riesige Eisbrocken vom Pine-Island-Gletscher abtrennt.