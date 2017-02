In der 82. Spielminute biss Shaw vor der Auswechselbank in ein Fleischsandwich und sorgte damit für Aufmerksamkeit.

Es soll herausgekommen sein, dass ein Wettanbieter 8:1 bot, falls der Keeper während des Spiels zwischen dem Sutton United und dem FC Arsenal etwas isst.

Shaw gestand gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“, „dass ein paar Freunde und Fans darauf gewettet haben“.

Video: FC Bayern-Stürmer Lewandowski auf Spielfeld durch Feuerwerkskörper verletzt

Am Dienstagnachmittag gab der 45-jährige Wayne Shaw dann seinen Rücktritt bekannt. Dies war anscheinend ein emotionaler Höhepunkt für ihn, denn laut dem Sutton-Manager war der Tormann in einem Telefongespräch mit ihm in Tränen ausbrach.