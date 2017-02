Die XXL-Holz-Kalaschnikow, an der Martin ganze zwölf Tage arbeitet, ist 2,10 Meter lang und wiegt rund zehn Kilogramm, wie das Online-Portal „guns.com“ berichtet.

Публикация от Dennis Martin (@ak47shooter) Фев 16 2017 в 1:10 PST

Публикация от Dennis Martin (@ak47shooter) Фев 19 2017 в 5:57 PST

Публикация от Dennis Martin (@ak47shooter) Фев 4 2017 в 10:23 PST

Aber die AK-47 ist nicht die einzige handgefertigte Waffe, die der US-Amerikaner in seiner Sammlung hat. Schauen Sie mal, was der Hobby-Waffenmeister noch so alles besitzt.