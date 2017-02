Um auf einer Mission ununterbrochen im Einsatz zu bleiben, trainieren die US-Militärs auch das Tanken in der Luft: Dieses neulich erschienene Video zeigt, wie ein CH-53E Super Stallion Transporthubschrauber von einem KC-130J Hercules Tankflugzeug in der Luft betankt wird. Dabei hängt noch ein Humvee-Fahrzeug am US-Heli.