Die Bilder zeigen, wie ein Nato-Soldat aus einem Maschinengewehr MG3 aus deutscher Herstellung feuert, doch plötzlich klemmt etwas in der Waffe fest. Um der Sache auf den Grund zu gehen, nimmt der Instrukteur das Gewehr in die Hand und will den „Hänger“ selbst untersuchen.

Dabei öffnet er den Ladungsraum, um zu sehen, was mit dem Patronengurt los ist. Doch dann springt die Patrone plötzlich aus dem Gewehr und trifft beinahe den Militär. Über seinen Zustand ist vorerst nichts weiter bekannt.

Laut dem TV-Sender „Swesda“ konnten beispielsweise veraltete Patronen, die die Militärs bei den Trainings nutzen, einen solchen Vorfall verursachen.