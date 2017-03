Mysteriöses Vögel-Ritual: 18 Truthähne umkreisen eine tote Katze - VIDEO

„Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe“, sagt ein Kommentar unter dem Video, das der Nutzer @TheReal_JDavis am Donnerstag gepostet hatte.

Das Video wurde innerhalb von wenigen Stunden mehrere Tausend Mal geteilt und kommentiert. Manche Nutzer sehen dahinter ein wirres Tanzritual, andere wiederum eine Verabschiedungszeremonie für das tote Tier.

Der Autor des Videos meint, die Truthähne wollten gar die tote Miez wiederbeleben: „Diese Truthähne wollen dieser Katze ihr zehntes Leben schenken.“

Doch wie ist dieses bizarre Verhalten wirklich zu erklären? Der Biologe Alan Krakauer von der University of California sagte gegenüber dem US-Technikportal „The Verge“: „Die Vögel machen vielleicht eine Raubtier-Inspektion.“ Sich dem Feind zu nähern, sei zwar riskant, helfe jedoch manchmal. „Das Raubtier erschrickt oft, wenn es merkt, dass die Beute weiß, dass es da ist.“ Er habe ein solches Verhalten auch früher schon bei Truthähnen beobachtet, die einen Kojoten umkreisten.

Der Forscher Richhard Buchholz von der University of Mississippi hat dem Portal zufolge aber eine andere Erklärung: Ein Truthahn folge immer dem Tier vor ihm. Es könnte auch der Grund sein, warum die Tiere in einen nie endenden Kreis gefangen seien. Auch der Truthahn-Experte vom Departement of Fish and Wildlife in Kalifornien sagte: „Es ist nicht ungewöhnlich für Truthähne, in diese Art Tanz zu verfallen, wo sie sich gegenseitig im Kreis jagen.“