Die US-Streitkräfte haben in Afghanistan ihre stärkste nicht atomare Bombe vom Typ GBU-43 eingesetzt, wie das Pentagon am Donnerstagabend bestätigte. Was für Auswirkungen die sogenannte „Mutter aller Bomben“ haben kann, zeigen diese Aufnahmen aus dem Jahr 2003, als diese auf einem Luftwaffenstützpunkt in Florida getestet wurde.