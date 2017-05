Das Pferd konnte jedoch ziemlich schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden, so dass es sich den im Stechschritt marschierenden Reihen wieder anschloss.

Am Dienstag beging Russland den 72. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland (1941 bis 1945). Neben der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau fanden in mehreren russischen Städten anlässlich des Tag des Sieges ebenfalls Militärparaden und andere Feierlichkeiten statt.