„Zusammen mit anderen Ufo-Enthusiasten wanderten wir in Richtung Area 51. Da machten wir diese Aufnahmen. Das Objekt erschien wie aus dem Nichts. Es begann sich schneller zu bewegen, bis es unglaubliche Geschwindigkeiten erreichte. Es war lautlos, es hat auch keinen Überschallknall gegeben. Erst bei der Video-Analyse entdeckten wir in den Aufnahmen das zweite und sogar das dritte Objekt. Wir wissen nicht, was diese sind. Wie ich bereits erwähnte, wurde alles an der Grenze zur Area 51 erfasst. Was kann das denn sein?“, schrieb der Augenzeuge im Kommentar zu dem Video.

UFO-Experte: Google Maps zeigt geheimen Alien-Stützpunkt in den USA

Zuvor hatte man vermutet, dass es sich bei dem Objekt um einen Satelliten handele.

Um die mysteriöse „Area 51“ in der Wüste von Nevada ranken sich seit Jahrzehnten viele Gerüchte. Der Standort rund 200 Kilometer nordwestlich der Casino-Metropole Las Vegas soll als Testgelände für Spionageflugzeuge, etwa während des Kalten Krieges, gedient haben. Ufologen wiederum sind überzeugt, dass die „Area 51“ die Überreste von Aliens beherbergt, die nach dem Absturz einer „Fliegenden Untertasse“ 1947 nahe der US-Kleinstadt Roswell geborgen worden waren. Für das Militärgelände in der Wüste von Nevada gilt Zutrittsverbot unter Androhung des Schießbefehls.