Bei der Anlage soll es sich um das Entminungsgerät vom Typ UR-77 „Meteorit“ handeln, auch bekannt unter dem Spitznamen „Zmej Gorynytsch“, wie das Portal unter Berufung auf die Website „ Topwar.ru “ schreibt.

Die gelieferten Bilder wurden von einer Drohne aufgenommen und zeigen das Gerät in Aktion. Zu sehen ist es, wie eine mächtige Explosion fast vollständig ein Stadtviertel erschüttert und dieses dann mit einer Rauchwolke bedeckt, die gleich einem Atompilz hoch in die Luft aufsteigt. Nach der Explosion nähert sich ein Panzer dieser Gegend an, offensichtlich zum Angriff.

Aus dem Kommentar zum Video wird bekannt, dass die Aufnahmen aus einem Vorort von Damaskus stammen.

Das russische Entminungsgerät UR-77 „Meteorit“ war in den 70ern Jahren auf Basis der Selbstfahrhaubitze vom Typ 2C1 „Gwosdika“ gebaut und bis 1978 serienmäßig produziert worden. Die Entminung erfolgt durch eine Druckwelle, die bei der Explosion erzeugt wird. Dabei aktiviert der Druckstoß die Minenzünder und lässt die Sprengstofffallen hochgehen.

In Syrien wird die Anlage auch zur Vernichtung der Terroristen-Stellungen eingesetzt.