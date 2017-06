Wallenda führte eine gute halbe Stunde unglaubliche Tricks mit einem Hula-Hoop-Reifen, der an dem Hubschrauber befestigt war, vor. Für einige Sekunden hing sie, sich nur mit ihren Zähnen an einer Mundvorrichtung festhaltend, in der Luft über den Niagara-Fällen.

Nach dem erfolgreichen Flug wurde die Stuntfrau nach ihren Eindrücken gefragt, worauf sie antwortete: „Es war windiger, als ich es erwartet habe.“ Sie betonte auch, dass gerade in diesen Momenten die Lebensenergie fühle.

Die Stuntfrau widmete ihre Performance ihrem Ehemann Nik, der vor fünf Jahren die Niagarafälle von der US-amerikanischen bis zur kanadischen Seite – eine rund 550 Meter lange Strecke – auf dem Drahtseil überquerte.