Wie im Krieg: Augenzeuge filmt Höllen-Autofahrt durch das brennende Hamburg - VIDEO

Kurz vor dem G-20-Gipfel in Hamburg ist der US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend in Polen gelandet, wo er sich mit einer Gruppe osteuropäischer Staats- und Regierungschefs traf. Die offizielle Begrüßung fiel jedoch etwas „unfreundlich“ aus: Polens First Lady ließ Trump dabei knallhart links liegen. Ein Video dieser Szene geht nun um die Welt.