Die Aufnahmen , die noch am 29. Juni an der Atlantikküste von North Carolina gemacht wurden, zeigen, wie zwei Männer einen Hai auf einer Sandbank einzufangen versuchen. Einer der Fischer greift das Tier an die Schwanzflosse, jedoch befreit sich der Hai und beißt den Mann.

Dabei färbte sich das Wasser rot vom Blut des Fischers, der zurück an das Ufer eilte.

Augenzeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte, die aber beim Eintreffen am Ort des Geschehens den verletzten Mann nicht mehr finden konnten.

Es wird auch berichtet, dass der Hai schließlich eingefangen wurde. Dabei wurde dem Tier, das später wieder freigelassen wurde, der Angelhaken entfernt.