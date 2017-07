Das mumifizierte Geschöpf war letzte Woche in der Nähe der Nazca-Linien in Peru in Embryo-Stellung gefunden worden. Es war mit weißem Puder bedeckt.

Die entdeckte Mumie mit dreigliedrigen Händen und Füßen besitzt einen länglichen Schädel und ungewöhnlich große Augenhöhlen sowie für einen Menschen äußerst kurze Beine, so das Portal Kp.ru.

Der Fund wurde bereits als „Alien-Mumie“ bezeichnet, obwohl Forscher dahinter lediglich eine DNA-Mutation vermuten.