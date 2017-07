Mann will Airbus mit eigener Kraft stoppen – irres VIDEO

Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der vergangenen Woche auf dem Hohhot Baita International Airport in der Inneren Mongolei in China. Der Flughafenmitarbeiter hatte zuvor die Bremsschuhe des geparkten Airbus entfernt. Wie auf der Aufnahme zu sehen ist, rollt die rund 40 Tonnen schwere Maschine plötzlich davon. Der Mann rennt umgehend hinterher, springt hinter das Fahrwerk und versucht, den Jet zum Stoppen zu bringen.

Die waghalsige und vor allem gefährliche Aktion ist jedoch erfolgreich. Das Flugzeug bleibt stehen. Dem Mitarbeiter gelang es offenbar, die Bremsschuhe wieder hinter den Rädern zu platzieren. Chinesische Medien berichten, der Mann sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Airbus bereits bereit zum Abflug sei. Verletzt soll bei dem Vorfall niemand worden sein.