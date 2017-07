Ausziehen, fertig los: Weltrekord im Nacktbaden geht nach Finnland – VIDEO

An Samstag gingen 789 splitternackte Menschen baden : Alle zusammen sprangen in das kalte Gewässer des Linnunlahti-Hafens unweit der Stadt Joensuu. Jedoch traf noch keine Bestätigung des Eintrags ins Guinness-Buch der Rekorde ein.

Insgesamt tauchten am Samstag 789 Menschen ab, was drei Personen mehr sind, als beim aktuellen Rekord vom 8. März 2015 in Australien.