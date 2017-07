Aus US-Präsident wird Feuerwehrmann? Trump versucht sich als Lebensretter – VIDEO

US-Präsident Donald Trump hat die Leistungsshow der „Made in USA“-Produkte besucht. Dort setzte er sich ans Steuer eines in den Vereinigten Staaten hergestellten Feuerwehrfahrzeuges, berichtet das Portal „Life.ru“.

President Trump in fire truck. Reflection of Press Secretary Sean Spicer #caughtgrammin '. pic.twitter.com/klwNZaEiNY

Im Rahmen der Kampagne für in den USA hergestellte Produkte warb Trump für das Label „Made in America“ sogar aus dem Inneren eines Löschfahrzeuges. An der Show der US-produzierten Fahrzeuge im Weißen Haus nahm auch US-Vizepräsident Michel Pence teil.

Neben Fahrzeugen wurden auch andere Produkte aus insgesamt 50 Bundesstaaten präsentiert. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, fotografierte den US-Staatschef am Steuer des Feuerwehrwagens.

Trump-Truck: US-Präsident sorgt für Stimmung im Netz

Als frisch gebackener "Feuerwehrmann" forderte Trump sofort „Feuer“.

Danach probierte der US-Präsident noch einen Cowboy-Hut an.