Einzigartiges VIDEO zeigt weltweit schwersten Fisch – erstmals seit 130 Jahren

Ein Forscherteam unter der Leitung von Nyegaard untersuchte demnach DNA-Proben von über 150 Mondfischen („Ocean Sunfish“, auch „Mola Mola“) und fand dabei heraus, dass es vier unterschiedliche Spezies gebe. Doch nur drei davon seien bis zu diesem Zeitpunkt dokumentiert gewesen.

Die normalerweise rund zwei Tonnen schwere Schöpfung führt, wie sich herausstellte, ein sehr zurückgezogenes Leben. Vier Jahre lang dauerte daher die Suche des Forscherteams nach der vierten Spezies im Indischen und Pazifischen Ozean.

Ein weiterer Grund dafür, dass sich die Suche nach der vierten Mondfisch-Spezies als schwieriges Unterfangen erwies, ist laut „The National Geographic“, dass sich die Fische großenteils in jenen Teilen des Ozeans befinden, in die Menschen kaum kommen können.

Mehrere hundert Meter tauchen die Fische für Nahrung in die Tiefe. Sie halten sich allerdings auch an der Wasseroberfläche auf, oft waagrecht treibend, weshalb man den Eindruck bekommen könnte, dass sie sich sonnen. Daher kommt vermutlich im Englischen auch der Name „Sunfish“.

Das Forscherteam entschied nach der glücklichen Entdeckung, die Spezies „Hoodwinker Sunfish“ bzw. „Mola tecta“ zu nennen. Das Verb „hoodwink“ bedeutet im Englischen „täuschen“. „Tecta“ stammt aus dem Lateinischen und heißt „versteckt“.

Wie „The National Geographic“ schreibt, haben Forscher schon seit über 130 Jahren keine Mondfisch-Spezies entdeckt.